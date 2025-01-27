Экс-президент Грузии обратилась к Трампу с посланием из-за России

Леонтий Букштейн

Есть женщины во французских селеньях... Потюрханная, страшноватая, престарелая... Как грузины могли избрать такое президентом? Только с горя. А теперь оно старается нагадить и Грузии, и России, не понимая, что отставленный чиновник представляет только себя и ее личное мнение никого не интересует. А уж Трампа и подавно