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Экс-президент Грузии обратилась к Трампу с посланием из-за России

Экс-президент Грузии обратилась к Трампу с посланием из-за России

Бывшая глава Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь стране, сообщает издание The Hill.

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Комментарии
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Леонтий Букштейн
Есть женщины во французских селеньях... Потюрханная, страшноватая, престарелая... Как грузины могли избрать такое президентом? Только с горя. А теперь оно старается нагадить и Грузии, и России, не понимая, что отставленный чиновник представляет только себя и ее личное мнение никого не интересует. А уж Трампа и подавно
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