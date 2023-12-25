Глава МИД Сербии поблагодарил российского посла за поддержку по Косово

Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич на встрече с послом РФ Александром Боцан-Харченко обсудил сотрудничество Москвы и Белграда и поблагодарил Россию за поддержку территориальной целостности Сербии, заявил сербский МИД.