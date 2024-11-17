Высшая школа злословия Ой, Невзоров в суд, что ли, подавал? Как это я пропустила. Он же говорил, что счастлив жить в свободном мире и ноги его больше не будет в Мордоре.
Невзорова и его жалобу не удовлетворили в суде!
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Геннадий Исаков
Он и раньше вызывал подозрение, что у него с психикой проблемы. Если он у бандеровцев свой, то они там все такие же.
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9 час.
ВераВерная
Этот любитель лошадей заигрался в Воланда. Зачем России это исчадие ада? Мир большой - живи, твори, зарабатывай. Здесь ты не нужен.
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8 час.
Ичетовкина Елена
Да, Невзоров действительно заигрался в Вологда, но кое-что в этой истории мне не нравится, это касается не только Глебыча и других иноагентов, но и всех россиян, которые из-за простонародной трактовки закона, как дышла, то и вышло, постоянно находятся под её домокловым мечом. Частная собственность, приобретенная законно, должна быть неприкосновенна или нужно в суде доказать обратное. Иначе мы столкнемся не только с лавиной сокрытия доходов, но и как следствие ухода от налогов. Вообще у нас с юриспруденцией творится что-то неладное. Депутаты напринимали столько антиконституционных законов, что понятие Конституции, как основного закона тихим сапом уходит на второй план.
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5 час.
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