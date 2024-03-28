В окружной столице прошла презентация новой продукции Салехардского комбината - ряпушки в желе. Рецепт был разработан технологами предприятия, они же подготовили техническую документацию и ассортиментный знак.
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