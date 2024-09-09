"Хотим жить в России по законам шариата": Миллионы мигрантов уже не стесняются - говорят открыто

Alex Nемо

1. Я не могу сказать про Россию, но во всех странах для того чтобы попасть в политику нужен определённый срок пребывания в гражданстве страны, так называемый ценз осёдлости. Например в США это 20 лет. При этом если за спиной есть какие-то тёмные делишки то это станет известно в ходе предвыборных мероприятий. Лица с уголовным прошлым даже теоретически не могут никуда баллотироваться! Может кто сказать есть такое в российском законодательстве или нет? 2. До каких пор будет продолжаться этот идиотизм с голосованием по партийным спискам? Россия единственная страна где голосование продолжает проходить по системе партийных списков. Системе которая уже давно доказала не только свою несостоятельность, но и то что она представляет из себя угрозу национальной безопасности! Голосование должно быть по каждому кандидату индивидуально. Тогда люди будут знать с кого спрашивать, а депутаты что они отвечают перед избирателями. Кстати, лет 5 тому назад, вели разговор о внесении правил в части порядка отзыва депутатов по запросу избирателей. Кто-нибудь знает что с этим документом случилось? 3. В России есть один закон - закон России. Те кому хочется жить по другим законом - добро пожаловать на выход. Если кто-то открыл рот что он не хочет говорить на русском языке, учить его и желает жить по своим законам - ответом должна быть немедленная депортация всего семейства, а не только лица сделавшего подобное заявление, в административном (упрощённом) порядке в срок не более 72 часов! Почему всего семейства? Не так давно слушал выступление одного сурового депутата Думы. Так вот он там чётко и ясно говорит что "...РУССКИЕ родители должны отвечать за действия своих детей...". Видимо он по ошибке (надеюсь не по слабоумию!) считает мигрантов тоже русскими...