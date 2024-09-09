Миллионы трудовых мигрантов хотят жить в России по законам шариата. Это не шутка - это факт, основанный на опросе Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН).
"Хотим жить в России по законам шариата": Миллионы мигрантов уже не стесняются - говорят открыто
Комментарии
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Добрый Кот
Никакие англосаксы не пытаются развалить Россию или заменить мустурбеками местное население. Тут всё очень просто. Есть продажные чиновники, которые за ввоз скота получают бабки. Опять же за бабки тормозят принятие нужных законов. Если начальник ОВД крышует черножопую торговлю- он,что по указки англосаксов действует? Всё банально просто-коррупция и жажда наживы. А среднеазиатский скот- это хорошие бабки. Так что не нужно тут теорию заговора развивать.
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1 час.
Alex Nемо
1. Я не могу сказать про Россию, но во всех странах для того чтобы попасть в политику нужен определённый срок пребывания в гражданстве страны, так называемый ценз осёдлости. Например в США это 20 лет. При этом если за спиной есть какие-то тёмные делишки то это станет известно в ходе предвыборных мероприятий. Лица с уголовным прошлым даже теоретически не могут никуда баллотироваться! Может кто сказать есть такое в российском законодательстве или нет? 2. До каких пор будет продолжаться этот идиотизм с голосованием по партийным спискам? Россия единственная страна где голосование продолжает проходить по системе партийных списков. Системе которая уже давно доказала не только свою несостоятельность, но и то что она представляет из себя угрозу национальной безопасности! Голосование должно быть по каждому кандидату индивидуально. Тогда люди будут знать с кого спрашивать, а депутаты что они отвечают перед избирателями. Кстати, лет 5 тому назад, вели разговор о внесении правил в части порядка отзыва депутатов по запросу избирателей. Кто-нибудь знает что с этим документом случилось? 3. В России есть один закон - закон России. Те кому хочется жить по другим законом - добро пожаловать на выход. Если кто-то открыл рот что он не хочет говорить на русском языке, учить его и желает жить по своим законам - ответом должна быть немедленная депортация всего семейства, а не только лица сделавшего подобное заявление, в административном (упрощённом) порядке в срок не более 72 часов! Почему всего семейства? Не так давно слушал выступление одного сурового депутата Думы. Так вот он там чётко и ясно говорит что "...РУССКИЕ родители должны отвечать за действия своих детей...". Видимо он по ошибке (надеюсь не по слабоумию!) считает мигрантов тоже русскими...
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57 мин.
Авас Анекак
девушка верно сказала причем тут менты англосаксы действуют через глав диаспор для дисталибизации обстановки и гражданской войны вот к примеру статья я выдержку с неё ------Более недели назад в Москве был задержан глава узбекского землячества Усман Баратов.После задержания Баратов признался в сотрудничестве с военной разведкой Великобритании.--------- можете проверить вот сноска на статью https://cont.ws/@krestianin/2723888 статья старая зимняя
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cont
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55 мин.
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