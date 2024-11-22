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Единый диспетчерский центр для координации медиков открыли в Новосибирской области

Единый диспетчерский центр для координации медиков открыли в Новосибирской области

Услуги будут доступны бригадам скорой помощи областного центра и ближайших районов.В правительстве Новосибирской области сообщили об открытии первого медицинского единого диспетчерского центра, который будет координировать работу выездных бригад.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Голикова угробила всю медицину в России, теперь открываем центры &quot;переливать из пустого в порожнее&quot;, реальных врачей от этого не прибавится, от слов совсем!
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16 час.

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