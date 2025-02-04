Названы округа Москвы — лидеры по росту цен на новостройки в январе

Северный округ стал лидером в Москве по росту цен на первичном рынке Наибольшее увеличение цен на новостройки в январе зафиксировано на севере столицы, а снижение — только в Троицком округе В январе 2025 года Северный АО занял первое место в рейтинге столичных округов по темпам роста цен на рынке новостроек, подсчитали для «РБК-Недвижимости» аналитики платформы bnMAP.