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Названы округа Москвы — лидеры по росту цен на новостройки в январе

Названы округа Москвы — лидеры по росту цен на новостройки в январе

Северный округ стал лидером в Москве по росту цен на первичном рынке Наибольшее увеличение цен на новостройки в январе зафиксировано на севере столицы, а снижение — только в Троицком округе В январе 2025 года Северный АО занял первое место в рейтинге столичных округов по темпам роста цен на рынке новостроек, подсчитали для «РБК-Недвижимости» аналитики платформы bnMAP.

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