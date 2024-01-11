Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

4 подписчика

Росатому разрешено построить два новых реактора на Ленинградской АЭС

Санкт-Петербург, 10 января /Синьхуа/ -- Электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатома" "Росэнергоатом" получил от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России /Ростехнадзор/ лицензии на сооружение ядерных установок энергоблоков 7 и 8 Ленинградской атомной электростанции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх