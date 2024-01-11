Росатому разрешено построить два новых реактора на Ленинградской АЭС

Санкт-Петербург, 10 января /Синьхуа/ -- Электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатома" "Росэнергоатом" получил от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России /Ростехнадзор/ лицензии на сооружение ядерных установок энергоблоков 7 и 8 Ленинградской атомной электростанции.
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