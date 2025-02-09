Что такое work-life баланс и как его достичь. Простыми словами

Work-life баланс — баланс между работой и личной жизнью, досугом, отдыхом. Это концепция управления временем, согласно которой человек выстраивает приоритеты между различными сторонами своей жизни и пытается не обделить ни одну сферу.
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