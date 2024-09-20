Миляуша Айтуганова, «Татаркино»: «Нужны истории, которые интересны не только татарам»

Об итогах казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар», который прошел в сентябре, работе над фильмом «Гора влюбленных» и будущем татарстанского кинематографа в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказала директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.
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