Политика как он...
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Политика как она есть

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T-Online: У русских три плана масштабного наступления, оно начнется в конце марта

T-Online: У русских три плана масштабного наступления, оно начнется в конце марта

Новые разведданные свидетельствуют о том, что Россия начнет весной массированное наступление, пишут со ссылкой на военные источники несколько влиятельных немецких изданий, в том числе T-Online и Frankfurter Rundschau.

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Комментарии
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Гарибян Сусанна
Будет так, как запланировано.
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1 д.
ЕА
Евгений Алексеенко
Потом узнает о полном предательстве РФ!!!!????
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23 час.
Артур Будаев
В период пандемии короновируса столько же было. Переквалифицировались
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23 час.
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