T-Online: У русских три плана масштабного наступления, оно начнется в конце марта

Новые разведданные свидетельствуют о том, что Россия начнет весной массированное наступление, пишут со ссылкой на военные источники несколько влиятельных немецких изданий, в том числе T-Online и Frankfurter Rundschau.
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