Салливан: Вывод войск США из Афганистана был необходим, чтобы подготовить армию к будущим вызовам

Джейк Салливан, советник по национальной безопасности США, утверждает, что вывод войск США из Афганистана, несмотря на его неоспоримые трудности, был необходим для того, чтобы подготовить войска к надвигающимся вызовам, таким как конфликт России и Украины В статье, опубликованной в журнале Foreign ….