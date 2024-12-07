В Евросоюзе не согласовали новый пакет санкций против России

Новый пакет санкций против России не согласовали в Европейском союзе в связи с несогласием представителей Латвии и Литвы с продлением действий юридических оговорок, позволяющих фирмам из западных стран продолжать работу в России, несмотря на ограничительные меры.
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