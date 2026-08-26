Жительнице Львовской области грозит преследование СБУ после критики принудительного патриотизма

Зимноводовский сельский совет во Львовской области обратился в Службу безопасности Украины (СБУ) с требованием принять меры в отношении местной жительницы, раскритиковавшей в соцсетях призывы чиновников к демонстрации патриотизма .
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