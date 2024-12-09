Алексей Касатонов высказался о «Молодежной классике», прошедшей в Туле

Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы, СССР Алексей Касатонов рассказал, что спортивные традиции, заложенные в нашем регионе Алексеем Дюминым, получают нужную поддержку и от нынешних руководителей области во главе с губернатором Дмитрием Миляевым.
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