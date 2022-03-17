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Спикер Госдумы Володин: Закон об ужесточении наказания за педофилию вступил в силу 17 марта

Закон об ужесточении наказания за педофилию и её укрывательство вступил в силу с 17 марта. Об этом в своём telegram-канале напомнил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

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