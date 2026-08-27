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Царьград

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Шеф ЦРУ прилетал к Нарышкину из-за Британии? Полковник Баранец выдвинул свою версию

Шеф ЦРУ прилетал к Нарышкину из-за Британии? Полковник Баранец выдвинул свою версию

Полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, какие военные объекты Британии на Украине и за её пределами могут стать целью ударов ВС России, а также раскрыл, зачем глава ЦРУ приезжал к директору СВР России Сергею Нарышкину.

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