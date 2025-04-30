Уважаемые жители и гости города! Примите самые теплые и искренние поздравления с 1 Мая – Праздником Весны и Труда!

Этот светлый и радостный праздник по-прежнему остается одним из самых любимых в народе. Весна всегда символизирует обновление и стремление к лучшему, а добросовестный труд был и остается залогом успешного развития любого человека, семьи, общества.
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