Цель войны с Россией разложена по полочкам: Трамп пришёл за результатом победы

Коллаж Царьграда Политика Валентин Филиппов Конспирологами ещё недавно называли тех, кто утверждал, что европейский политический кризис последних 15 лет — не более чем битва за газовый рынок Европейского союза.
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