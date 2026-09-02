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Газета.ру

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Посол Кузнецов: РФ надеется, что в Финляндии не позволят устроить провокации

Посол Кузнецов: РФ надеется, что в Финляндии не позволят устроить провокации

Посол РФ Павел Кузнецов в ходе беседы в МИД Финляндии выразил надежду, что власти европейского государства не позволят организовывать на своей территории провокации, как в Лейпциге.

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