По всей России есть деревья, величие, мощь и история которых вызывают восхищение поколений. Низкий поклон тем, кто старается этих красавцев сохранить! Вы тоже можете вступить в их ряды.
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По всей России есть деревья, величие, мощь и история которых вызывают восхищение поколений. Низкий поклон тем, кто старается этих красавцев сохранить! Вы тоже можете вступить в их ряды.