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Роспотребнадзор помогает контролировать ситуацию с чумой на границе с Монголией

Роспотребнадзор помогает контролировать ситуацию с чумой на границе с Монголией

Проводятся совместные экспедиции и профилактические мероприятия для обеспечения эпидемиологической безопасности обеих стран Роспотребнадзор подтвердил, что взаимодействие России и Монголии помогает сохранять стабильную эпидемиологическую обстановку в районе трансграничных природных очагов чумы, пишет ТАСС.

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