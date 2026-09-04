Роспотребнадзор помогает контролировать ситуацию с чумой на границе с Монголией

Проводятся совместные экспедиции и профилактические мероприятия для обеспечения эпидемиологической безопасности обеих стран Роспотребнадзор подтвердил, что взаимодействие России и Монголии помогает сохранять стабильную эпидемиологическую обстановку в районе трансграничных природных очагов чумы, пишет ТАСС.
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