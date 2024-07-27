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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Galina Bobryasheva
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А было так - 2012г. Как Булгаков с Пригожиным пилят госзаказ на питание солдат

А было так - 2012г. Как Булгаков с Пригожиным пилят госзаказ на питание солдат

Кстати. Листая старые страницы  2012г. Как Булгаков с Пригожиным пилят госзаказ на питание солдат В Российской Армии примерно миллион солдат.

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Комментарии
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Galina Bobryasheva
Катька, так кто кому пишет? Или у тебя опять амнезия? Ты свои предположения полуграмотные кому втюхиваешь? Таким же, как ты? Или у вас с Кицисом на автомате брехать? А Пригожину не надо было откаты давать, потому что он прямо от Путина получил поручение на организацию питания бойцов! Или твой Булгаков мог против Путина пойти? Или тебе хочется еще и Путина замазать? Ты все ниже и ниже опускаешься в своей нечеловеческой злобе к нашим защитникам.
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2 час.
Катерина
Галька, а  ты,  как  заезженная пластинка. Одно  и  то же  бубчишь. Даже  читать  лень.  Нет   у  меня  НИКАКОЙ  злобы  к  нашим  воинам-защитникам.  НИ-КА-КОЙ. Поняла?   И  даже  к  Пригожину, который  совсем  не  воин,   нет  злобы.  Но  к ПЕВ  есть неприязнь на  фоне  разочарования.  И  не  приплетай  сюда  ВВП.  Твой   ХЕРОЙ  предал и ВВП...  и  своих  бойцов...  из-за  непомерных  амбиций и жадности.
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2 час.
Galina Bobryasheva
Брехать, Катька, не мешки ворочать! Когда брешешь,то хотя бы перечитывай свою галиматью! А если ума не хватает даже свои писульки проанализировать, то не лезь в серьезные темы! Твой уровень лизоблюдства к Шойгу, Куйвашеву и Беглову не дает тебе возможности усваивать другие темы. Да и я о том же, разочарование у тебя на Пригожина потому, что правду говорил и боролся против воров в МО. Это то у тебя и вызывает разочарование! Не ворюги тебя разочаровали, а человек, который боролся с ними! И во всех твоих постах об этом ты пишешь! Какая примитивность! Так рассуждают саботажники СВО и явные враги страны!
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1 час.

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