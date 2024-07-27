А было так - 2012г. Как Булгаков с Пригожиным пилят госзаказ на питание солдат

Galina Bobryasheva Катька, так кто кому пишет? Или у тебя опять амнезия? Ты свои предположения полуграмотные кому втюхиваешь? Таким же, как ты? Или у вас с Кицисом на автомате брехать? А Пригожину не надо было откаты давать, потому что он прямо от Путина получил поручение на организацию питания бойцов! Или твой Булгаков мог против Путина пойти? Или тебе хочется еще и Путина замазать? Ты все ниже и ниже опускаешься в своей нечеловеческой злобе к нашим защитникам.

Катерина Галька, а ты, как заезженная пластинка. Одно и то же бубчишь. Даже читать лень. Нет у меня НИКАКОЙ злобы к нашим воинам-защитникам. НИ-КА-КОЙ. Поняла? И даже к Пригожину, который совсем не воин, нет злобы. Но к ПЕВ есть неприязнь на фоне разочарования. И не приплетай сюда ВВП. Твой ХЕРОЙ предал и ВВП... и своих бойцов... из-за непомерных амбиций и жадности.