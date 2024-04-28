😱Швециядә кабат Коръән яндырдылар: яндыручы - хатын-кыз https://intertat.tatar/news/sveciyada-kabat-koran-yandyrdylar-bu-yuly-yandyrucy-xatyn-kyz-5865835.
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😱Швециядә кабат Коръән яндырдылар: яндыручы - хатын-кыз https://intertat.tatar/news/sveciyada-kabat-koran-yandyrdylar-bu-yuly-yandyrucy-xatyn-kyz-5865835.