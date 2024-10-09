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Наметилась тенденция: авторитет СНГ в мире укрепляется

Наметилась тенденция: авторитет СНГ в мире укрепляется

О санкциях сегодня говорили в Москве, где проходит саммит стран СНГ. Экономика — это приоритетная тема, и многие отмечают, что даже вопреки ограничениям, увеличивается товарооборот, развивается сотрудничество в разных отраслях.

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