ФСБ задержала агента СБУ при охране посольства Великобритании

ФСБ задержала гражданина России за госизмену. Он работал в охранной структуре, защищающей посольство Великобритании в Москве, и действовал как агент Службы безопасности Украины.
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