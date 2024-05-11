Челябинцы увидели угрозу для сусликов из ЧелГУ

Опасность, по мнению горожан, грозит и студентам, которые учатся в вузе.Жители челябинского микрорайона "Академ Риверсайд", чьи окна выходят на ЧелГУ, разглядели с высоты опасность для студентов и обитателей ботанического сада вуза.