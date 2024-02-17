Как из зрады сделать перемогу

https://vk.com/video325350810_456257235Триколор над коксофимом Авдеевки:https://vk.com/video-72671313_456315056Бойцы 114-й бригады 1-го Армейского корпуса (бывший "Восток") водрузили влаг России над Авдеевским коксохимическим заводом.
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