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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карлос Сайнс: «Надеюсь, в гонке в какой-то момент я все-таки смогу вырваться вперед и поучаствую в борьбе за победу»

Пилот «Феррари» подвел итоги квалификации, в которой занял второе место. Однако из-за штрафа в связи с необходимостью заменить двигатель после инцидента в практике, в гонке Сайнс будет стартовать лишь 12-м.

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