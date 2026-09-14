GEKKQUANT'S TAKE — NQ · September 14 – 18, 2026: SHORT E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! Gekkquant NQ broke the floor that held 4 weeks in 1 morning — I sell 29,030 and bank 28,673 with the Fed hiking Wednesday.
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