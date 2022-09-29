В Уссурийске собираются дать больше света в местах концентрации ДТП

В Уссурийске планируют обезопасить два пешеходных перехода, находящихся в местах концентрации ДТП. На аварийных участках администрация намерена установить дополнительное освещение с дублирующими дорожными знаками, а также поработать над конструкцией пешеходной зоны, сообщает ИА UssurMedia.
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