Рой дронов-убийц останется без навигации. Небратьев лишат главного преимущества

Россия не закупает и не использует терминалы "Старлинк", однако небратья уверены в обратном. Информация о том, что русские могут использовать терминалы спутниковой связи на приграничных территориях, вызвала переполох у противника.
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