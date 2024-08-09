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Закон и Порядок

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Врачи сохранили глаз боксеру Двали

Врачи сохранили глаз боксеру Двали

Дмитрий Двали © Валерий Шарифулин/ ТАСС Во вторник спортсмену была проведена операция на поврежденном глазу МОСКВА, 8 августа.

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