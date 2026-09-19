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Татар-информ

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В Менделеевске во второй день выборов прошел фестиваль автозвука

В Менделеевске во второй день выборов прошел фестиваль автозвука

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ В Менделеевске сегодня, во второй день выборов в Государственную Думу России, состоялся фестиваль автозвука, который объединил 50 участников и сотни зрителей со всего Татарстана и из соседних регионов.

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