«Последние миллиарды»: Зеленскому предложили уйти после решения Байдена

Дубинский: Зеленский может уходить в отставку после нового пакета помощи США Президент Украины Владимир Зеленский может уходить в отставку после одобренного его американским коллегой Джо Байденом очередного пакета помощи Киеву, сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.