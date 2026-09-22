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Царьград

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Браконьер выловил 266 карасей и заплатит 133 000 рублей

Браконьер выловил 266 карасей и заплатит 133 000 рублей

Красноуфимский районный суд приговорил Ильдара Х. к 2 годам 6 месяцам принудительных работ за незаконный вылов 266 карасей сетью из лески на озере у села Чатлык.

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