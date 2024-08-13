В Петербурге 14 августа выступит международный молодежный симфонический оркестр

Вход свободный Международный молодежный симфонический оркестр выступит 14 августа в 19:00 в зале Академической капелле Петербурга: прозвучат как хорошо известные произведения русской классики, так и редко исполняемые композиции.
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