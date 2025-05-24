Крейсер "Аврора" был спущен на воду 125 лет назад

Для многих крейсер "Аврора" ассоциируется с легендой об Октябрьской революции: о том, как выстрел его орудия послужил сигналом к штурму Зимнего дворца, а с борта передали радиообращение Ленина о начале восстания.
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