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Крейсер "Аврора" был спущен на воду 125 лет назад

Крейсер "Аврора" был спущен на воду 125 лет назад

Для многих крейсер "Аврора" ассоциируется с легендой об Октябрьской революции: о том, как выстрел его орудия послужил сигналом к штурму Зимнего дворца, а с борта передали радиообращение Ленина о начале восстания.

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