Почему кожа крокодилов такая бугристая? Механическое формирование чешуи вместо генетики

Крокодилы, древние рептилии с неоднозначной репутацией, всегда вызывали интерес. Но если их мощь и свирепость никого не удивляют, то их кожа, покрытая причудливыми бугорками, долгое время оставалась загадкой.
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