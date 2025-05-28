В Госдуме угрозы Зеленского в адрес России описали фразой «Остапа понесло»

Депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского о нанесении ударов по России, сравнив их с фразой «Остапа понесло».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии