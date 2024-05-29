Рестораны Раппопорта приглашают на день окрошки

30 мая – день окрошки в Ресторанах Раппопорта. Подискутировать о том, вкуснее ли окрошка мясом, птицей, морепродуктами, рыбой или колбасой, на квасе или кефире, а может быть в тайской, французской или китайской ее интерпретации, можно будет за порцией холодного супа в одном из ресторанов группы Раппопорта с 30 мая в течение всего лета.