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Рестораны Раппопорта приглашают на день окрошки

Рестораны Раппопорта приглашают на день окрошки

30 мая – день окрошки в Ресторанах Раппопорта. Подискутировать о том, вкуснее ли окрошка  мясом, птицей, морепродуктами, рыбой или колбасой, на квасе или кефире, а может быть в тайской, французской или китайской ее интерпретации, можно будет за порцией холодного супа в одном из ресторанов группы Раппопорта с 30 мая в течение всего лета.

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