«Почему Сафонов сидит в запасе, а этот манекен играет в основе «ПСЖ»? Реакция в Европе на нелепый провал Доннаруммы

Обхитрили!Видимо, самый курьезный гол в плей-офф Лиги наций вчера влетел в ворота Джиджи Доннаруммы. Заруба немцев с итальянцами закончилась ничьей (3:3): не обошлось без сильнейшего камбека подопечных Спаллетти (после первого тайма горели 3:0) и пенальти в компенсированное время, но дальше нерадзурри все же не прошли — 5:4 по итогам двух встреч.