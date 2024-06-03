Экономист Ляшок: пенсии работающих россиян за 10 лет выросли почти вдвое

В 2024 году пенсии работающих россиян составляют от 11866 рублей. В 2015 году, когда была введена новая пенсионная формула, минимальный размер выплат работающим россиянам был на уровне 3666 рублей или 6304 рубля в ценах этого года.
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