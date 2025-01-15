Американский блогер MrBeast хочет купить TikTok

Блогер MrBeast (Джеймс Дональдсон) на своей странице в социальных сетях заявил, что планирует купить платформу TikTok, чтобы спасти ее от блокировки в Соединенных Штатах Америки«Окей, хорошо, я куплю TikTok, чтобы его не забанили в США», - отметил американский блогер в соцсетях .