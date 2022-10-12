В Китае раскрыли причину конфликта на Украине

«Хуаньцю шибао» назвала империалистическую политику США причиной конфликта на Украине Декан факультета международных отношений Китайского народного университета Ян Гуанбинь «Хуаньцю шибао» назвала империалистическую политику США причиной конфликта на Украине Декан факультета международных отношений Китайского народного университета Ян Гуанбинь в материале для газеты «Хуаньцю шибао» заявил, что США слишком увлеклись политикой экспансионизма и империализма, которую проводят с помощью НАТО.