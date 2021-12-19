Порошенко бежал с Украины, получив повестку следователей

Если Зеленский думает, что он сейчас будет хорошо выполнять команды из США, и за это ему оттуда охранную грамоту дадут, что Володю трогать нельзя — так эту грамоту в своё время и Порошенко давали! И открывать эту дверь Зеленскому точно не следовало.