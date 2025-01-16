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Царьград

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Камала Харрис разочарована заявлением Байдена о выборах 2024 года

Камала Харрис разочарована заявлением Байдена о выборах 2024 года

Вице-президент США Камала Харрис выразила разочарование в связи с заявлением президента Джо Байдена о его уверенности в победе на выборах 2024 года против Дональда Трампа.

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