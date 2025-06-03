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Юная петербурженка сбежала из дома из-за отца-насильника

Юная петербурженка сбежала из дома из-за отца-насильника

В Санкт-Петербурге девушка сбежала из дома из-за отца-насильника, сообщает портал "Конкретно.ру". В конце мая 17-летняя петербурженка обратилась за помощью к сотрудникам полиции, а затем попала в Центр социальной помощи семье и детям.

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