Юная петербурженка сбежала из дома из-за отца-насильника

В Санкт-Петербурге девушка сбежала из дома из-за отца-насильника, сообщает портал "Конкретно.ру". В конце мая 17-летняя петербурженка обратилась за помощью к сотрудникам полиции, а затем попала в Центр социальной помощи семье и детям.
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