В Тульской области 13 машин столкнулись на трассе М-4

На дороге в Тульской области столкнулись 13 машин в связи с мощным снегопадом. Соответствующую информацию в пятницу, 15 декабря, опубликовало агентство РИА Новости со ссылкой на свой источник из экстренных служб региона.
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