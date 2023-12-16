В Германии заявили об отложенном контрнаступлении Украины

Украинский Генеральный штаб пересмотрит военную стратегию и отложит попытки контрнаступления. Сейчас основная цель украинской армии — нанести максимально возможный урон именно живой силе противника и по возможности нивелировать потери со своей стороны.
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